Автобусы в Сочи будут ходить до трех часов ночи 16 апреля

В Лазаревском районе добавят рейс

В России 16 апреля отмечается православный праздник Пасха. Ночью будут проводиться богослужения и обряды освящения куличей. В связи с этим администрация Сочи решила продлить работу общественного транспорта до трех часов ночи.

- Чтобы прихожане могли без затруднений добраться до храмов и обратно, в ночь на воскресенье, 16 апреля, планируем продлить работу общественного транспорта на основных городских маршрутах с учетом графиков богослужений, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ночь с 15 на 16 апреля до 03:00 часов будут работать автобусы № 38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556, 560.

В Лазаревском районе добавят рейс по маршруту: поселок Лазаревское, пересечение Павлова и Изумрудной, верхнее кладбище, посёлок Лазаревское.Автобус будет ходить с 8:00 до 18:00 часов, отправление по наполняемости.