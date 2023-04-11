Игра закончилась со счетом 80:70.

Фестиваль любительского баскетбола прошел в Краснодаре 10 апреля. За одну команду даже сыграл вице- губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Встреча любителей и профессионалов состоялась в «Баскет-холле». На арене сыграли и болельщики, и представители власти, и функционеры. В Матче между собой состязались команды «Черных» и «Белых». Игра закончилась со счетом 80:70.

- Самая большая радость – победа команды. Это было шоу только в начале, а когда игра началась – Матч друзей превратился в самый тяжелый матч, - сказал Александр Руппель.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фестиваль любительского баскетбола проходит в регионе каждый год.