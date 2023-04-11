В Краснодаре очистили территории 34 автосервисов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре от старой резины очистили 34 автосервиса. Более 250 шин, которые скопились после зимнего сезона, отправили на утилизацию.

- Многие предприниматели соблюдают требования по своевременной утилизации шин. Они не засоряют городские территории. Мы регулярно напоминаем руководителям об ответственном предпринимательстве, - сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская.

Уточняется, что работу СТО мониторят специалисты управления. Также они проводят беседы с предпринимателями о недопущении нарушения санитарного порядка.