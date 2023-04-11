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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:43

На Кубани заключенному хотели передать «конфеты» с наркотиками

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
Вещество отправили на экспертизу Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

Вещество отправили на экспертизу Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

На Кубани заключенному пытались передать наркотик в свертках из-под конфет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по региону.

Так, в исправительную колонию №14 на имя одного из осужденных поступила почтовая бандероль. При осмотре в посылке обнаружили 24 свертка из-под конфет.

- Внутри свертков находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, предположительно являющиеся наркотическим средством «каннабис», - сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.

В настоящее время вещество передали на экспертизу.

- По данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-службе ведомства.