На Кубани заключенному хотели передать «конфеты» с наркотиками

Вещество отправили на экспертизу Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю
На Кубани заключенному пытались передать наркотик в свертках из-под конфет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по региону.
Так, в исправительную колонию №14 на имя одного из осужденных поступила почтовая бандероль. При осмотре в посылке обнаружили 24 свертка из-под конфет.
- Внутри свертков находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, предположительно являющиеся наркотическим средством «каннабис», - сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.
В настоящее время вещество передали на экспертизу.
- По данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-службе ведомства.