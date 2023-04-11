Роскадастр Кубани рассказал об охранных зонах линий и сооружений, внесенных в ЕГРН

Фото: Роскадастр Кубани

Охранные зоны предусмотрены для кабельных, радиорелейных и воздушных линий, сооружений связи. Об их свойствах рассказали эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Отмечается, что данные зоны обеспечивают сохранность кабельных, радиорелейных и воздушных линий, сооружений связи. Правообладатели зданий и сооружений линий связи могут направить в орган регистрации прав документы для внесения соответствующих сведений ЕГРН.

- В настоящий момент в ЕГРН содержатся сведения о 466 охранных зонах линий и сооружений связи, линий сооружений радиофикации, расположенных на территории Краснодарского края. Подробная информация о них отображается в сервисе «Публичная кадастровая карта», - отметил начальник отдела инфраструктуры пространственных данных филиала ППК «Роскадастр» по краю Дмитрий Тонхоноев.

Использование участков в таких охранных зонах регулируется земельным законодательством России. Отмечается, что переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации в связи с новым строительством, расширением и реконструкцией населенных пунктов и зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством системы мелиориации проводятся застройщиком в соответствии с госстандартами и техническими условиями. Они устанавливаются владельцами сетей и средств связи.