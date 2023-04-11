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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:34

В Прикубанском округе Краснодара 8 улиц остались без света из-за аварии

На месте работает бригада специалистов
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 8 улиц временно остались без света. Отключение в Прикубанском округе произошло из-за аварии.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «Лорис-112» и 42 трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Кубанской, Новой, Третьяковской, Адмиралтейской. Без электроэнергии остаются улицы Коломенская, Фонталовская, Евдокимовская и Выселковская.

На месте работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.