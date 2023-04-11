Мэр Сочи посетил спортивные школы курорта

Параметры бассейна соответствуют всем требованиям для проведения соревнований.

Администрация Сочи ведем поиск новых возможностей для расширения спортивной инфраструктуры на курорте. Сегодня на рабочем объезде Центрального района мэр города Алексей Копайгородский посетил ведомственные залы, где приступили к тренировкам и будущие чемпионы.

Более 200 воспитанников спортшколы №27 теперь осваивают приемы дзюдо и самбо в просторном зале Водоканала на Гагарина. Здесь занимаются дети, проживающие в соседних микрорайонах – Заречном и Завокзальном. Потребность в спортивных объектах в них очень высока.

А в бассейне на территории МВД на улице Пластунской приступили к занятиям ученики спортшколы №13. Это позволило расширить команду пловцов на 100 воспитанников. Параметры бассейна соответствуют всем требованиям для проведения соревнований. Администрация города запланировала комплекс работ по дополнительному техническому оснащению. И уже в сентябре здесь проведут городской турнир.

- Наша задача – обеспечить качественные условия для занятий. Чтобы как можно больше сочинских ребят были вовлечены в активный образ жизни. Для этого возводим новые учреждения, дополнительно оснащаем и модернизируем существующие площадки, взаимодействуем с различными ведомствами. В настоящее время мы реализуем три крупных проекта по строительству спортивных объектов высочайшего класса, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.