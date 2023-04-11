Японский сад Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сергей Галицкий ответил посетителям Японского сада в Краснодаре на предложение сделать вход платным. Гости парка случайно встретили его около у кофейни.

Посетители поблагодарили Сергея Галицкого за строительство Японского сада. А после успели спросить об идее ввести плату за вход на территорию. По их словам, деньги могли бы пойти на поддержание и восстановление сада.

- Галицкий приостановился, отрицательно покачал головой и даже заказал руками – нет и нет, нет, денег не надо! – написала посетительница в tekegram-канале «Японский сад в Краснодаре».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Японском саду парка «Краснодар» изменили правила получения QR-кодов. Теперь для посещения территории их можно оформить на информатах, установленных на входе.