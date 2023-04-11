Жителя Кубани подозревают в участии в экстремистской организации Фото из архива КП

Жителя Кубани подозревают в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 31-летний житель станицы Павловской участвовал в местной экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы» станицы Павловской. Она входит в структуру «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», деятельность которой в 2017 признана экстремистской и запрещена на территории страны.

- В период с июля по сентябрь 2019 года фигурант по месту своего жительства, используя сеть «Интернет» и технологию видео-конференц связи, участвовал в религиозных собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.