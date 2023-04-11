Губернатор Кубани проверил строительство школ в Краснодаре. Будущие учреждения возводят в жилых комплексах в районе Западного обхода.

Так, одна из школ в ЖК «Достояние» в настоящее время готова на 85%. Учреждение рассчитано на 1550 мест. Специалисты завершают внутреннюю отделку и фасадные работы, благоустраивают территории, обустраивают спортплощадки и пожарные проезды, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Здание новой школы застройщик передаст муниципалитету в апреле. 1 сентября 2023 года учреждение примет первых учеников, - отметил во время объезда стройплощадок глава города Евгений Наумов.

В будущей школе подготовят 62 кабинета, оборудуют столовые, спортивные, тренажерные и актовый залы, комнату для хореографии, футбольные и волейбольные поля, баскетбольную и универсальную площадки, зону для гимнастики.

- Важно не просто ликвидировать дефицит школьных мест, а работать на опережение, - отметил Вениамин Кондратьев. - Долгие годы в краевом центре строили целые микрорайоны без социальной инфраструктуры. Сегодня параллельно с фундаментом новой многоэтажки закладываем школы и детские сады. Только так мы сможем закрыть этот вопрос.