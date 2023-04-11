В Краснодаре трамвай №4 будет работать по измененному маршруту 11 и 12 апреля

Трамвай №4 будет работать по измененному маршруту 11 и 12 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре трамвай №4 будет работать по измененному маршруту вечером 11 и 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Изменения связаны с заменой рельсов на участке от улицы Гоголя до улицы Гимназической. Так, последние рейсы поедут из Комсомольского микрорайона в 21:46, а от улицы Индустриальной - в 22:19.

После 22:00 трамваи поедут до Кооперативного рынка по обычному маршруту, а далее отправятся по улице Коммунаров до улицы 40-летия Победы.

- Просим быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам горячей линии 8 (861) 262-51-15, - уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».