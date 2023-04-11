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НовостиОбщество11 апреля 2023 13:51

В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта на Пасху

Маршрутки будут ходить по обычному расписанию выходного дня
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта на Пасху Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта на Пасху Фото: пресс-служба городской администрации

В ночь с 15 по 16 апреля в Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта. После праздничных богослужений жителям города придется добираться домой на личном автотранспорте или такси.

- Изменений не будет, - прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

Отметим, что в Сочи продлили работу девяти автобусов. Они будут развозить верующих после служб до 3 часов утра. Это маршруты № 38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556, 560.