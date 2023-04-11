На Кубани выберут лучшие казачьи детсад, школу и кадетский корпус Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выберут лучшие казачьи детсад, школу и кадетский корпус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В конкурсах на лучшие казачьи детсад и школу жюри, в частности, оценит ресурсное и методическое обеспечение воспитательного процесса, организацию образовательной среды с учетом традиций, культуры и быта кубанского казачества. Кроме того, в учреждениях учтут качество образования.

В казачьих кадетских корпусах проверят подготовку кадет к несению госслужбы, воспитательное пространство, внеурочную деятельность и активность участия в мероприятиях разных уровней.

Конкурсы пройдут до 16 октября. Оценивать работу учреждений будут представители Кубанского казачьего войска, Союза казачьей молодежи Кубани, краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, министерства образования, науки и молодежной политики и организаций допобразования.

Сейчас в крае насчитывается 54 казачьих детских сада, 80 школ и семь кадетских корпусов.

- Система непрерывного казачьего образования на Кубани остается лучшей в стране, - отметил вице-губернатор Александр Власов. - Более чем в шести тысячах классов и групп обучается порядка 120 тысяч казачат.

Подробная информация о краевых конкурсах размещена на официальном сайте Союза казачьей молодежи Кубани в разделе «Конкурсы».

Напомним, в 2022 году среди кадетских корпусов победил Ейский казачий кадетский корпус. Второе место занял Новороссийский казачий кадетский корпус. Среди лучших казачьих школ первой стало учреждение № 43 им. А.Л. Гречишкина в станице Казанской. А первое местов среди детсадов занял детский сад № 83 «Колосок» в Новороссийске.