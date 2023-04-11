В Краснодаре одновременно строят 20 школ Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре одновременно строят 20 школ. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по строительству общеобразовательных учреждений в краевом центре.

Отмечается, что будущие учреждения рассчитаны на 26 тысяч мест. Так, в начале учебного года в Краснодаре откроют пять школ на 6450 мест. А к концу года достроят пять учреждений на 5900 мест.

- С 2017 года в Краснодаре открыли 20 общеобразовательных учреждений. Но проблема дефицита школ по-прежнему остается острой. Чтобы все дети краевого центра учились в одну смену, нужно создать еще 75 тысяч мест, - отметил Вениамин Кондратьев.

Всего в Краснодаре строят 65 соцобъектов - 41 детский сад, 20 школ, три спортивных учреждения и одну поликлиника. Кроме того, специалисты подготавливают проекты 29 детсадов и 14 школ.