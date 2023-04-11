Три промышленных предприятия представят Кубань на федеральном этапе премии «Золотой Меркурий»

В Краснодаре наградили победителей регионального этапа единственного в России официально зарегистрированного конкурса для предпринимателей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На федеральном этапе национальной премии «Золотой Меркурий» Кубань представят три промышленных предприятия. Награждение победителей регионального этапа единственного в стране конкурса для предпринимателей прошло в Краснодаре.

– В прошлом году были объективно непростые условия для краевого промышленного комплекса. Но кубанские производители показали уверенный рост. Вырос индекс промышленного производства, также увеличен и объем отгрузки промышленной продукции, - рассказал заместитель министра промышленной политики региона Михаил Дорожков.

Более 140 компаний в 2023 году были в числе соискателей премии. Лауреатов и финалистов назвали в 12 номинациях. В престижный список попали предприятия Краснодара, Анапы, Новороссийска, Армавира, Курганинска, Сочи, Усть Лабинска, Темрюка, Туапсе, Выселковского, Белореченского, Мостовского и Славянского районов.