Школьники Кубани пробуют себя на театральной сцене

Фото: Артур Александрин.

В начале недели в Краснодарском краевом театре кукол было особенно оживленно. Сюда со всего края приехали будущие абитуриенты, мечтающие поступить на театральный факультет Российского института театрального искусства.

В течение двух дней ребята проходили очные прослушивания у декана актёрского факультета ГИТИСа, старшего преподавателя кафедры мастерства актёра Тараса Белоусова. Начинающие актеры рассказывали стихи, басни и отрывки из прозы. А полезным бонусом для них стали консультации, которые провел Тарас Белоусов.

Очное прослушивание – это первый этап отбора для поступления в театральный институт. Он дает ребятам шанс научиться новому и быть замеченными, не уезжая из края.

- Театральное направление – это одно из более чем десятка различных направлений на нашем сайте «Поколение М». С нашим партнером – театральным вузом ГИТИС мы сотрудничаем уже более 5 лет, проводим различные мероприятия в регионах по поиску и открытию талантов детей, которые мечтают связать свою жизнь с театром. В Краснодар мы приезжаем второй год подряд, и у кубанских ребят есть уникальная возможность вживую показать себя, свою творческую программу, услышать комментарии и рекомендации от преподавателей ГИТИСа. И все это не тратя время, силы и деньги на дорогу в Москву, не уезжая из своего региона, - отмечает руководитель проекта «Поколение М» Юлия Великанова.

По итогам 2022 года в рамках проекта было рекомендовано 11 ребят. Одному кубанскому абитуриенту в результате удалось показать себя на очень высоком уровне и поступить на бюджет в ГИТИС. Совсем скоро ряды студентов могут пополнить и другие таланты нашего региона. Как сообщили в МТС, в этом году только за первый день в Краснодаре было прослушано около ста ребят и уже точно несколько человек проходят во второй тур.