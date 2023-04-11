Фестиваль «Кубань театральная - 2023» объединил 15 творческих коллективов

В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубань театральная - 2023». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре с 21 по 29 апреля пройдет фестиваль «Кубань театральная - 2023». Это совместный проект Краснодарского регионального отделения Союза театральных деятелей России и Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. Пройдет фестиваль при поддержке краевого министерства культуры края.

- В этом году фестиваль объединил 11 площадок и 15 театров. В его рамках будут пройдут лучшие премьеры театральных коллективов Кубани и Адыгеи, - рассказала министр культуры края Виктория Лапина.

В течение недели зрители смогут посмотреть спектакли участников. Оценивать постановки будет профессиональное жюри, состоящее из театральных критиков и театроведов. Закроет фестивальную программу спектакль Московского Губернского театра «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым в главной роли.