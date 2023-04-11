Производители Кубани осваивают интернет-торговлю на маркетплейсах страны

Промышленные предприятия Кубани расширяют продажи на маркетплейсах страны.Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Промышленные предприятия Кубани расширяют продажи на маркетплейсах страны. Продвижение местной продукции на торговых онлайн площадках России обсудили на встрече руководства министерства промышленной политики Краснодарского края, производителей мебели и представителей компании Ozon.

– Кубанские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с маркетплейсами. Такие площадки – эффективный инструмент реализации промышленной продукции местного производства, – рассказал первый заместитель министра промышленной политики края Владимир Мостовой.

Производители мебели успешно освоили интернет-площадки. В онлайн-магазина пользуются спросом готовые столовые группы, мягкая и корпусная мебель. В 2022 году интернет-продажи мебели увеличились более чем в два раза.

В 2022 году Кубань вошла в топ-5 регионов-лидеров по обороту интернет-торговли, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.