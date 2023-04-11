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НовостиОбщество11 апреля 2023 17:15

В Сочи автохама оштрафовали за парковку на тротуаре

Легковой автомобиль мешал пешеходам
Евгения ХАЛИКОВА
За неправильную парковку грозит крупный штраф.

За неправильную парковку грозит крупный штраф.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Сочи водитель легкового автомобиля «Шевроле» припарковался на тротуаре. Возмущенные пешеходы опубликовали видео в соцсетях, где ролик привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции курорта.

- В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено транспортное средство, водитель которого остановился на тротуаре и создал угрозу безопасности движения пешеходам. При проверке по оперативным учетам водитель автомобиля был установлен и привлечен к ответственности, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Сочи.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф. За парковку в неположенном месте мужчина заплатит тысячу рублей.