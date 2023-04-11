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НовостиОбщество11 апреля 2023 19:41

Из бюджета Сочи на поддержку семей мобилизованных и добровольцев выделили 20 млн рублей

Помощь получили очередные семь сочинских семей
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи обсудили меры поддержки семей мобилизованных. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи обсудили меры поддержки семей мобилизованных. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

На очередном заседании Координационного совета Сочи оказали помощь семи сочинским семьям, чьи главы сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.

– Не остается без нашего внимания ни одно обращение. Всегда ищем и находим возможности для оказания помощи. С октября 2022 года прошло уже порядка 25 расширенных заседаний Координационного совета. Сотрудники на постоянной связи с семьями наших защитников, - рассказала вице-мэр Сочи Галина Москалева.

В Сочи дети из семей мобилизованных имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, также школьники получают бесплатное питание, а воспитанники детских садов бесплатно посещают дошкольные образовательные учреждения. Всего же в городе действует 11 мер социальной поддержки участников СВО.