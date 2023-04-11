Жители Краснодара смогут получить разрешение на въезд в Италию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре откроют новый итальянский визовый центр. Таким образом краевой центр станет десятым по счету российским городом, где можно будет получить разрешение на въезд в Италию. Как сообщает ТурДом, офис откроет Almaviva.

Уже известно, что новое учреждение откроется 17–18 апреля в центре города на улице Красной. Визовый центр в Краснодаре станет самым южным в этой сети. Он призван разгрузить соседний, расположенный в Ростове-на-Дону.