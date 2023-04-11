В Краснодаре передумали продавать имущества Пашковского хлебозавода

В Краснодаре не булут продавать с торгов хлебозавод.

В Краснодаре отменили торги по продаже имущества Пашковского хлебозавода, сообщает «Ъ-Черноморье». Известно, что торги по реализации ООО «Пашковский хлебозавод» аннулировали по требованию кредитора. Уведомление уже размещено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Аукцион по продаже одного из старейших краснодарских предприятий должен был пройти 20 апреля. Имущество компании разбили на семь лотов. Общая стоимость имущества составила 72,8 млн руб.

Напомним, что хлебозавод был построен в 1935 году. Это одно из старейших предприятий города. В лучшие годы ассортимент пекарен составлен более 100 наименований изделий.