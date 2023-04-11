Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 апреля 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 12 апреля не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 12 апреля света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах Мира в районе Аэропорта, Мостовой, Кузнечной, Демократической, Кирова, Насыпной, Ивановской, Энергетиков д 11, Авиационной д 32/5, Искры, Калиновой, Виноградной, Рахманинова, Параллельной 24 и Абовяна, - сообщили в городских электросетях.

Уточняется, что 12 апреля электричество также выключат на улицах Тимирязева, Гранатная 16, Магнитогорская, Лооская, Лорийская, Краснооктябрьская, Кироваканская, Разданская, Славы, Енисейская, Гвоздик 8а, Новороссийское шоссе, Аллея Челтенхема, Фурманова, Звездная, Гвоздик и Тихорецкая.

Кроме того, света не будет в садовых товариществах «Луч», «Здоровье» и «Дружба-1», а также на переулках Дачный и Южный.