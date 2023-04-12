Туман и сильный дождь прогнозируют в Сочи 12 апреля

Температура воздуха составит +13..15 градусов

В Сочи 12 апреля ожидает туман. Пелена опустится на города с самого утра и продержится до конца суток.

- Спасатели рекомендуют автовладельцам быть внимательными на дороге, принять необходимые меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте днем 12 апреля ожидается сильный дождь и возможна гроза. Температура воздуха составит +13..15 градусов, ветер слабый. Давление немного ниже нормы.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 112.