На Кубани 12 апреля обещают сильные дожди с грозами Фото из архива КП

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Обильные осадки местами в регионе обещают и 12 апреля.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в крае 12 апреля будет облачно. Столбики термометров ночью днем поднимутся до +15…20 градусов, на Азовском побережье – до +11…16 градусов.

- В горах днем +9…14 градусов, на Черноморском побережье - +11…16 градусов, - уточнили синоптики.