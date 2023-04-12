Парусник «Херсонес» вместе с курсантами впервые зашел в морпорт Сочи в 2023 году

Здесь парусник будет пришвартован несколько дней Фото: Иван ВИСЛОВ

Парусник «Херсонес» 1 апреля принял первый поток курсантов. Будущие моряки отправились из Новороссийска в Черное море. Всего на борту находится 107 курсантов и два преподавателя. 11 апреля экипаж вместе с судном прибыл в Сочи. Это случилось впервые в 2023 году. До этого "Херсонес" кидал якорь у берегов Сочи в 2019 году.

Здесь парусник будет пришвартован несколько дней, после чего курсанты снова отправятся в море. Во время практики юные моряки отработают навыки работы с парусами, навигационным и техническим оборудованием судна.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, “Херсонес” вновь вернется в Сочи в конце апреля. У курсантов практика будет проходить до конца мая. Они продолжат ходить вдоль берегов Краснодарского края.