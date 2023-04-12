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НовостиКарта Кубани12 апреля 2023 5:40

Под Анапой отключат свет 12 апреля

Электроэнергии не будет из-за проведения работ
Мария ЧАЛАЯ
Под Анапой отключат свет

Под Анапой отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 12 апреля. Электроэнергии не будет из-за проведения работ по замене приборов учета.

- Света не будет с 08:00 до 18:00 в поселке Пятихатки на улицах Светлая, Крайняя, С.Сенченко, Н.Купчика, Верхняя дорога, В.Будзинского. Также Жукова, Жемчужная, Виноградная, Цветочная, Джеметинская, Счастливая, - сообщили «Россети Кубань».

Также, частичное отключение в связи возможно из-за ремонта высоковольтной линии с 10:00 до 17:00 в хуторе Чекон. И с 08:00 до 18:00 в селе Витязево.