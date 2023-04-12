Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем космонавтики

12 апреля отмечается День космонавтики Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый полет в космос совершил Юрий Гагарин 62 года назад. Именно в этот день – 12 апреля - в стране отмечают День космонавтики.

- День космонавтики особенный праздник в истории нашей страны. Символ безграничных человеческих возможностей, способных преодолеть даже силу земного притяжения, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Как отметил глава региона, в крае несколько лет работает региональный музейно-выставочный проект «Ближе к звездам». Здесь школьники знакомятся с космосом и новейшими открытиями.

Так, участники фестиваля юных инженеров «Космос Здесь» отправили в поисковую экспедицию четыре наноспутника. С помощью данных биологических образцов были изучены активность бактерий в условиях повышенной радиации, воздействие низких температур на работу полупроводников и микроэлектроники, проверены возможности и условия нахождения людей с искусственным сердцем в космосе.

- Уверен, что нашим юным исследователям удастся внести свою лепту в покорение космоса, - отметил глава региона.