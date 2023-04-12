Патриотический песенный фестиваль проходит в Сочи до 16 апреля

Всего в фестивале участвуют более 350 человек.

В Сочи стартовал патриотический песенный фестиваль. Гала-концерт состоялся в Зимнем театре. Все участники исполняют армейские песни. Всего в фестивале участвуют более 350 человек.

- В числе участников представители различных родов войск России и военнослужащие из объединенных вооруженных сил СНГ, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фестиваль будет проходить до 16 апреля К слову, зрители могут смотреть выступления бесплатно с 11 по 14 апреля.

Завершится фестиваль гала-концертом. Он пройдет 16 апреля с 17:00 часов.