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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:09

Жители Краснодара могут бесплатно сдать тест на ВИЧ 12 апреля

Мобильный пункт будет работать в сквере им. Жукова
Светлана ОВДЕЙ
Сдать тест можно с 11:00 до 14:00 Фото: t.me/minzdrav_kubani

Сдать тест можно с 11:00 до 14:00 Фото: t.me/minzdrav_kubani

Жители Краснодара могут бесплатно сдать тест на ВИЧ 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Мобильный пункт будет работать в сквере им. Жукова с 11:00 до 14:00. Сдать тест экспресс-методом может каждый желающий независимо от гражданства и места проживания.

- Узнать свой ВИЧ-статус можно с 15 лет без разрешения родителей и опекунов. Результат будет известен через 20 минут после сдачи капиллярной крови из пальца, - отметил главврач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерий Кулагин.

Документы для сдачи теста на ВИЧ не потребуются. Отмечается, что следующая акция пройдет 19 апреля в Екатерининском сквере.