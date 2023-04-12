Детский сад готов на 98% Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре достраивают детский сад на 350 мест в районе улиц Россинского и Батуринской. Учреждение готово на 98%, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новый детсад возводят по нацпроекту «Демография». В нем подготовят 16 групп, в том числе четыре ясельные, спальные комнаты, буфетные, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, в учреждении оборудуют кабинеты логопеда и психолога, кабинет для индивидуальных занятий, медкабинет и зал столовой.

На территории детского сада учли игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Участок также благоустроили и озеленили.

В настоящее время специалисты завершают внутреннюю отделку. Для учреждения также закупают и поставляют оборудование.

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