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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:29

Более 50 тысяч школьников Кубани участвовали в олимпиаде по финграмотности и предпринимательству

Участники получили дипломы победителя, сертификаты и грамоты в электронном виде
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По результатам Краснодарский край вошел в пятерку лучших в России.

По результатам Краснодарский край вошел в пятерку лучших в России.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 50 тысяч школьников Кубани участвовали во Всероссийской олимпиаде по финграмотности и предпринимательству. По результатам Краснодарский край вошел в пятерку лучших в России.

– Школьники Кубани в очередной раз продемонстрировали высокий уровень интереса к онлайн-олимпиаде и урокам по финансовой грамотности и предпринимательству. Ребята достойно справились с заданиями, - заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, больше всего школьников участвовали в олимпиаде из Краснодара, Армавира, Новороссийска и Тихорецкого района. Всего в проекте были зарегистрированы около двух миллионов учащихся школ России.

К слову, всем участникам выдали дипломы, сертификаты и грамоты в электронном виде.