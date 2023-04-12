На тропе в Агурском ущелье Сочи женщина сломала ногу

Туристка оказалась 57-летней жительницей Московской области.

Спасателям 11 апреля в 15:40 часов поступил вызов из Агурского ущелья – туристка получила травму ноги неподалеку от водопада.

Прибыв на место, сотрудники ЮРПСО оказали женщине доврачебную помощь и наложили шину на травмированную ногу. По предварительному диагнозу, пострадавшая получила перелом.

- Как рассказала сама отдыхающая, прогуливаясь по тропе к водопадам, она поскользнулась на мокрой тропе и упала. Из-за резкой боли женщина не могла передвигаться самостоятельно, поэтому вызвала экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Для того, чтоб быстрее и удобнее транспортировать пострадавшую, спасатели прикрепили к носилкам специальное колесо и доставили женщину к началу тропы, где ее уже ждали врачи Скорой помощи. Туристка оказалась 57-летней жительницей Московской области.

Спасатели отмечают, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этот день на тропе в ущелье находилось очень много туристов.