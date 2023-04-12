Пешеход от полученных травм скончался Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Hyundai наехал на лежавшего на дороге 37-летнего мужчину. ДТП произошло накануне, 11 апреля, в Тимашевском районе.

Предварительно, 70-летний водитель Hyundai Accent около 23:00 проезжал по трассе «подъезд к хутору Ленинский». В этот момент 37-летний мужчина лежал на дороге по ходу движения транспорта.

- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.