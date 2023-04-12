Воздушные ворота Сочи назвали в честь летчика-космонавта Виталия Севастьянова

Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 12 апреля, в день годовщины первого полета человека в космос, вместе с космонавтом-испытателем Андреем Николаевичем Бабкиным, жителями и гостями курорта возложили цветы к бюсту нашего земляка, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова.

- Имя Почетного гражданина Сочи символично присвоено воздушным воротам курорта. Здесь появился еще один символ - росток магнолии, посаженной лично Виталием Ивановичем в «Ривьере». Мы также гордимся и бережно сохраняем уникальную коллекцию экспонатов из Звездного городка в Музее истории, собранную под руководством нашего знаменитого земляка, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в сочинских санаториях по уникальным программам восстанавливаются и набираются сил покорители космоса. «Зеленые автографы» многих из них сегодня украшают город. В том числе и деревья, высаженные Юрием Алексеевичем Гагариным.