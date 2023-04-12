На Кубани выявили 217 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 217 новых случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 161 женщина и 56 мужчин. Из них 19 – дети.

- В Краснодаре выявили 60 случаев. В Сочи – 26. В Горячем Ключе – 14. В Новороссийске заболели 12 человек. В Северском районе – 10. В Ейском и Приморско-Ахтарском по 7 инфицированных. В Анапе, Апшеронском, Тбилисском и Каневском – 6. В Армавире – 5. В Крымском и Новопокровском районах по 4 положительных результата. По 3 новых случая в Геленджике, Крыловском, Калининском, Павловском, Кавказском, Кущевском и Славянском, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Динском, Лабинском, Тимашевском, Красноармейском, Староминском и Успенском районах по 2 новых пациента. В Абинском, Гулькевичском, Тихорецком, Курганинском, Белоглинском, Отрадненском, Выселковском, Кореновском, Новокубанском, Туапсинском и Усть-Лабинском по 1 заболевшему.