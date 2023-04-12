Ко Дню космонавтики в сквере имени Гагарина в Сочи посадили новые деревья

С просьбой о дополнительном озеленении обратились местные жители Фото: Олег УМАРОВ

В сквере по улице Гагарина высадили новые деревья и кустарник. С просьбой о дополнительном озеленении к депутату Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи обратились местные жители.

Гагаринский сквер — знаковое место. В нем растет кедр, который посадил первый космонавт Юрий Гагарин. Выбор дерева был неслучайным. «Кедр» - позывной, который использовал Гагарин во время пребывания на орбите.

Теперь в сквере появились клены. Эти деревья также несут определенный «космический» смысл. В Роскосмосе для связи с Международной космической станцией и кораблями «Союз» и «Прогресс» используется система «Клен-Р».

Депутат ЗСК Арменак Тозлян, принявший участие в посадке деревьев, отметил, что сквер имени Гагарина — историческое место, которое имеет для Сочи особое значение.

- Тут расположен памятник Гагарину, сам Гагарин высаживал в мае 1961 года кедр. Напротив исторический кинотеатр «Родина». Очень много людей посещает это место. Как нам сказали жители, не только люди из России, но и из-за границы приезжают к памятнику Гагарина, - сказал парламентарий.

Помимо деревьев и кустарника сквер украсили цветами. Их высадили сразу за памятником первому человеку, побывавшему в космосе. Местные жители поблагодарили депутата за проявленное внимание и отметили, что это значительный вклад в дело озеленения Сочи.

- Мы гордимся легендарным прошлым и уверенно смотрим в будущее. Вот такую «космическую» связь поколений мы организовали в сквере Гагарина. И в День космонавтики любимый горожанами Гагаринский скверик пополнился кленами и камелиями. Уверен, что эти растения будут радовать жителей и гостей Сочи и сделают наш город еще более уютным и комфортным. Хотел бы поблагодарить всех участников экологической акции за активную гражданскую позицию и любовь к родному городу, - подчеркнул Арменак Тозлян.