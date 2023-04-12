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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:31

Кубанские инноваторы получили снимки из космоса в День космонавтики

Спутники передают данные с орбиты
Мария ЧАЛАЯ
Инноваторы Кубани получили снимки из космоса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Инноваторы Кубани получили снимки из космоса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские инноваторы получили снимки из космоса в День космонавтики. Студенты и школьники из Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» рассматривают кадры с погодных спутников дистанционного зондирования земли.

- Спутники передают данные с орбиты. Их принимают антенные установки, которые разработали и сконструировали воспитанники Центра. Мм поступает информация об окружающей среде в специальной программе в виде снимков, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что задачей спутников является передача информации. Позже ее обрабатывают и делают выводы.