Инноваторы Кубани получили снимки из космоса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские инноваторы получили снимки из космоса в День космонавтики. Студенты и школьники из Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» рассматривают кадры с погодных спутников дистанционного зондирования земли.

- Спутники передают данные с орбиты. Их принимают антенные установки, которые разработали и сконструировали воспитанники Центра. Мм поступает информация об окружающей среде в специальной программе в виде снимков, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что задачей спутников является передача информации. Позже ее обрабатывают и делают выводы.