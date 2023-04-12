Мужчине предъявлено обвинение Фото из архива КП

Житель Ростова забил 17-летнюю соседку молотком и ножом из-за шума в квартире. На 42-летнего подозреваемого завели уголовное дело.

Трагедия произошла в Северном микрорайоне города в многоэтажке на бульваре Комарова. По версии следствия, мужчину раздражало то, что девушка шумит. Студентка приехала в город издалека и жила в квартире одна, сообщил «КП»-Ростов-на-Дону» источник.

Предварительно, в момент, когда произошло убийство, девушка была дома одна. В тот вечер она не включала на высокой громкости телевизор и музыку. Но, по словам источника, мужчине показалось, что соседка шумит.

Житель дома поднялся к ней, прихватив молоток и нож. Девушка, увидев на пороге соседа, впустила его в квартиру. Между ними разгорелась ссора, во время которой мужчина набросился на соседку с молотком и ножом.

Соседи вызвали на место происшествия скорую и полицию. Но спасти девушку не смогли – от полученных травма она скончалась в квартире.

В настоящее время мужчина предъявлено обвинение по статье об убийстве. Подробности о мотивах нападения на девушку пока остаются неизвестными.