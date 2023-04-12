Юрий Бурлачко: « Защита детского здоровья и компромиссы несовместимы»

Государственная Дума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу защиты здоровья несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления)». Вот, что по этому поводу написал в своем аккаунте председатель ЗСК Юрий Бурлачко:

«Закон предусматривает полный запрет на продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина и расходников к ним. Они будут продаваться только в розничных магазинах без права осуществления открытой выкладки. Предусматривается также ограничить рекламу с изображениями, описаниями или упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Медицинские исследования во всем мире показывают, что риск для здоровья при использовании вейпов сопоставим с таковым при курении традиционных сигарет. А особо негативное воздействие они оказывают на неокрепшие детские и подростковые организмы. За последние годы отмечен ряд случаев отравлений подростков никотинсодержащей жидкостью, в том числе со смертельным исходом.

Считаю, что в вопросе защиты детского здоровья компромиссы невозможны и недопустимы. Мы всегда оперативно реагировали на призывы родителей, медицинской и педагогической общественности. В предыдущем шестом созыве, опережая появление федерального закона, приняли краевой закон об ограничении на территории Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина. Им был установлен запрет на их продажу, введены серьезные штрафы за его нарушение.

После вступления в силу федерального закона мы будем внимательно отслеживать его правоприменительную практику. И, в случае необходимости, пользуясь правом законодательной инициативы, внесем свои предложения по поводу его отдельных положений с учетом наработанной практики на региональном уровне.»