В аэропорту Сочи посадили росток магнолии космонавта Севастьянова

Росток передали ученикам гимназии №9.

В аэропорту Сочи высадили новое дерево. Школьники посадили росток от магнолии. Дерево 53 года назад на аллее космонавтов высадил Виталий Севастьянов.

- Росток передали ученикам гимназии №9. В ней в свое время учился Почетный гражданин Сочи, летчик-космонавт Виталий Севастьянов, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, аэропорт носит имя космонавта Виталия Севастьянова. Ранее сообщалось, что воздушные ворота Сочи назвали в честь летчика-космонавта Виталия Севастьянова. К бюсту космонавта возложили цветы.