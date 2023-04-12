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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:01

В аэропорту Сочи посадили росток магнолии космонавта Севастьянова

Магнолия растет на аллее космонавтов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Росток передали ученикам гимназии №9.

Росток передали ученикам гимназии №9.

В аэропорту Сочи высадили новое дерево. Школьники посадили росток от магнолии. Дерево 53 года назад на аллее космонавтов высадил Виталий Севастьянов.

- Росток передали ученикам гимназии №9. В ней в свое время учился Почетный гражданин Сочи, летчик-космонавт Виталий Севастьянов, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, аэропорт носит имя космонавта Виталия Севастьянова. Ранее сообщалось, что воздушные ворота Сочи назвали в честь летчика-космонавта Виталия Севастьянова. К бюсту космонавта возложили цветы.