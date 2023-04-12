Жителей Краснодара приглашают присоединиться к акции «Знамя героев» Фото: Управление по делам молодёжи администрации Краснодара

Жителей Краснодара приглашают присоединиться к акции «Знамя героев». Подать заявки можно до 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что участники могут самостоятельно вышить от 1 до 50 лоскутков. Кроме того, можно присоединиться к работе в специально подготовленных местах в домах культуры.

В акции участвуют жители, волонтеры, руководители и участники клубов декоративно-прикладного искусства муниципальных учреждений культуры. Заявки принимают на сайте imckrd.ru. Желающие, в частности, должны выбрать пункт выдачи лоскутков, прийти за материалами и вышить имена героев Великой Отечественной войны.

Уже 9 Мая сотканное Знамя героев пронесут волонтеры в колонне Бессмертного полка.

Напомним, первый этап акции прошел в Краснодаре с января по март. Жители краевого центра прислали более 1,5 тысячи имен участников Великой Отечественной войны.