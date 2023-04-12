Мужчину разыскивают Фото: кадр из видео

В Геленджике полиция разыскивает мужчину, напавшего с пистолетом на продавца и охранника. Все произошло 11 апреля в местной аптеке.

Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. На кадрах видно, как неизвестный мужчина вбегает в аптеку. В руках он держит предмет, схожий с пистолетом, и направляет его в сторону продавца.

Как выяснилось, после угроз пистолетом нападавший подошел к кассе и забрал 2,5 тысячи рублей. Затем подозреваемый скрылся.

- Следственным отделом ОМВД России по Геленджику возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.