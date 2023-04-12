На кладбищах Сочи заканчивают уборку перед Пасхой

Особое внимание специалисты уделяют местам воинских захоронений

На кладбищах Сочи продолжают наводить санитарных порядок. Все работы планируют завершить до 14 апреля. На 107 кладбищах убираются специалисты перед Пасхой.

- Работы ведутся департаментом городского хозяйства и специализированной похоронной службой. Дополнительно уборка кладбищ организована во всех районах в рамках месячника чистоты, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, особое внимание специалисты уделяют местам воинских захоронений и могилам ветеранов Великой Отечественной войны.