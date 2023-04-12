В Крымске осудят организаторов игорных клубов

Дело передали в суд Фото из архива КП

В Крымске осудят группу организаторов игорных клубов. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2020 года 38-летний мужчина и его брат арендовали помещения на улицах Комарова и Фадеева. Они установили игорное оборудование и наняли 24 и 28-летних сестер в качестве администраторов для проведения азартных игр.

- Участники преступной группы, согласно установленным ими правилам, в целях систематического получения преступного дохода и личного обогащения, действуя скрытно, незаконно проводили азартные игры вне установленных законодательством игровых зонах, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В мае 2022 года в заведения с проверкой нагрянули правоохранители. Но организаторов это не остановило. Они не прекратили работу клубов и скрытно проводили азартные игры.

- После этого их деятельность была повторно пресечена сотрудниками краевого управления ФСБ России и ОЭБиПК ОМВД России по Крымскому району, - уточнили в пресс-службе ведомства.

При осмотре в заведениях изъяли деньги, телефоны, игорное оборудование и черновики с записями. А за весь период работы организаторы заработали свыше 23 млн рублей. Во время расследования их имущество и деньги на счетах арестовали. Главный организатор находился под стражей. Уточняется, что на его брата, находившегося в розыске, уголовное дело выделили в отдельное производство.

В настоящее время материалы дела передали для рассмотрения в суд.