Главного редактора государственного СМИ осудили в Адыгее за незаконное использование служебной машины

Главного редактора признали виновным и назначили два года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главного редактора государственного СМИ осудили в Адыгеи. Его обвинили в незаконном использовании служебной машины. По данным следствия, когда редактор находился в отпуске или на больничном, он всегда брал автомобиль, принадлежащий редакции. Также тратился и бензин.

- В результате указанных незаконных действий должностного лица комитету Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ причинен значительный имущественный ущерб, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Адыгеи.

Было принято решение возбудить уголовное дело по статье “Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, главного редактора признали виновным и назначили два года условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.