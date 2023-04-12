Незаконные подключения к водоводам Сочи найдут при помощи георадара

Устройство позволяет видеть положение трубы

В Сочи найдут незаконные подключения к водоводам и коллекторам при помощи специального георадара. Также благодаря новому оборудованию можно будет выявить бесхозные коммуникации.

- Устройство позволяет видеть положение трубы, определять глубину ее залегания до восьми метров, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сотрудники обучаются работе с георадарами. Всего было закуплено четыре оборудования для каждого района курорта.