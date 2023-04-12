В Адыгее введут длинные выходные. Фото: сайт Минтруда и соцразвития РА

В Адыгее введут длинные выходные с 21 по 25 апреля. В республике будут отмечать Ураза-байрам и Радоницу.

- Дни проведения указанных праздников являются нерабочими праздничными днями для работников и работодателей, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Республики Адыгея, - сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Уточняется, что выходной с субботы 15 апреля перенесли на понедельник 24 апреля для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

Кроме того, 15 и 20 апреля работа будет проходить в режиме предпраздничного дня.