Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 10:46

В Адыгее введут длинные выходные с 21 по 25 апреля

В республике будут отмечать два религиозных праздника
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее введут длинные выходные. Фото: сайт Минтруда и соцразвития РА

В Адыгее введут длинные выходные. Фото: сайт Минтруда и соцразвития РА

В Адыгее введут длинные выходные с 21 по 25 апреля. В республике будут отмечать Ураза-байрам и Радоницу.

- Дни проведения указанных праздников являются нерабочими праздничными днями для работников и работодателей, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Республики Адыгея, - сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Уточняется, что выходной с субботы 15 апреля перенесли на понедельник 24 апреля для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

Кроме того, 15 и 20 апреля работа будет проходить в режиме предпраздничного дня.