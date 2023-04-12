Спортсмены из Анапы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по рукопашному бою и первенстве мира по самообороне. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по рукопашному бою и первенстве мира по самообороне. Соревнования прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. В них поучаствовали более 300 спортсменов из 21 страны.

- Общий медальный зачет выиграла сборная команда России. Безусловно, кубанские спортсмены внесли свой вклад. В Краснодарском крае рукопашным боем занимается более 14,7 тысяч человек. В том числе почти 2 тысячи на базе 22 спортивных отделений, - сообщил заместитель губернатора Александр Власов.

Уточняется, что в составе сборной России выступили три бойца из Анапы. Николай Федянович занял второе место в весовой категории более 97 килограмм в этапе Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин «Кубок Дружбы 2023». Также в первенстве мира в двух возрастных группах 14-15 и 16-17 лет в категории 45 килограмм София Мишенина выиграла золото и серебро. А в категории 50 килограмм, среди участниц от 18 лет до 21 года Мария Сафукова завоевала бронзу.

Все трое спортсменов выступят в составе сборной России в финале Кубка мира. Он пройдет в октябре в Минске.