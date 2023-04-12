Аида любила спорт Фото: Личный архив

Прокуратура Адыгеи начала проверку после смерти 10-летней школьницы, подвернувшей ногу на уроке физкультуры.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц при обеспечении безопасности проведения урока, а также при оказании первой медицинской помощи ребенку в школе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ведомстве отметили, что до трагического исхода, родители ребенка обращались к врачам. Но в итоге девочка умерла.

- После неоднократных обращений за медицинской помощью состояние ребенка ухудшилось, впоследствии наступила его смерть. По данному факту органом предварительного расследования организована доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле органов прокуратуры республики, - уточнили в ведомстве.

Напомним, 10-летняя Аида Джолова умерла 24 марта. За два дня до этого она подвернула ногу на уроке физкультуры. То, что это был перелом, выяснилось, когда девочку во второй раз спустя сутки повезли в больницу с температурой. Но после наложения лангета ей стало хуже. Только паталогоанатом определил, что в организме ребенка развился сепсис.

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